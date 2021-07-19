 

В историческом центре Львова обрушилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

19.07.2021, 22:06, Новости дня
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Спасатели получили сообщение об инциденте около 17.00.

“К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения Львова, которые проводили разбор разрушенных конструкций. Под завалами было обнаружено тело мужчины”, – отметили в ГСЧС.

Личность погибшего пока не установлена.

Во Львовском горсовете сообщили, что погибший выполнял ремонтные работы в момент, когда обвалилась часть здания. Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что на месте инцидента нашли перфоратор.

Глава Галицкой районной администрации Андрей Зозуля подчеркнул, что разрешений на проведение ремонтных работ в здании горсовет не выдавал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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