Переработанный пластик планируется использовать вместо песка при строительстве

Учёные из Кембриджского университета установили, что переработанный пластиковый мусор можно использовать вместо песка при строительстве зданий. Это поможет существенно сократить потребление природного ресурса.

Исследователи изучили, как поведёт себя переработанный в песок пластиковый мусор и прочие отходы из этого материала. Для этого вещество измельчали в порошок и потом добавляли в раствор. В итоге у них получался бетон, который по своим характеристикам не уступал аналогу, с добавлением песка. Таким образом в мире можно экономить до 10% ресурса, заменяя его на переработанный пластик.

Специалист по бетонным конструкциям Джон Орр отметил, что данная схема будет очень актуальной для развивающихся стран. В такое время в государстве происходит строительный бум. В пример он привёл Индию, где новая технология поможет экономить до 820 млн тонн песка ежегодно. Также Орр объяснил, что существующие нормы по бетону при строительстве переоценены и можно использовать на 30-50% меньше раствора с сохранением крепости и устойчивости стен и фундамента.

Источник: plus-one.ru