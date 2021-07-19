 

Переработанный пластик планируется использовать вместо песка при строительстве

19.07.2021, 22:02, Разное
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Учёные из Кембриджского университета установили, что переработанный пластиковый мусор можно использовать вместо песка при строительстве зданий. Это поможет существенно сократить потребление природного ресурса.
Исследователи изучили, как поведёт себя переработанный в песок пластиковый мусор и прочие отходы из этого материала. Для этого вещество измельчали в порошок и потом добавляли в раствор. В итоге у них получался бетон, который по своим характеристикам не уступал аналогу, с добавлением песка. Таким образом в мире можно экономить до 10% ресурса, заменяя его на переработанный пластик.

Специалист по бетонным конструкциям Джон Орр отметил, что данная схема будет очень актуальной для развивающихся стран. В такое время в государстве происходит строительный бум. В пример он привёл Индию, где новая технология поможет экономить до 820 млн тонн песка ежегодно. Также Орр объяснил, что существующие нормы по бетону при строительстве переоценены и можно использовать на 30-50% меньше раствора с сохранением крепости и устойчивости стен и фундамента.

Источник: plus-one.ru



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