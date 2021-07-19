Ученые: Форма лица никак не связана с характером человека

Учёные Левенского католического университета, при содействии коллег из Стэнфорда, опровергли утверждение о связи формы лица человека с его характером. Этот параметр указывает только на генетические особенности и размер мозга.

Исследователи воспользовались базой данных UK Biobank, в которой хранятся снимки МРТ более чем 20 тыс. человек. После этого они проанализировали внешность этих людей и создали полноценную 3D-копию их лиц. В ходе изучения особое внимание уделялось именно связи между формой лица и головного мозга. Оказалось, что подобная взаимосвязь действительно существует и за неё ответственны как минимум 76 участков генома человека. В случае же с характером индивида и его внешностью никаких взаимосвязей обнаружено не было.

Эксперты пошли дальше и развеяли ещё один миф, касающийся лица человека. Дело в том, что многие верят в существующую связь между формой черепа и наличием биполярного расстройства, шизофрении или предрасположенности к болезни Альцгеймера. Учёные проверили эту теорию и, как в случае с характером, никакой взаимосвязи обнаружить так и не удалось. Таким образом форма лица человека больше всего зависит от генетической составляющей и немного от формы и размера его мозга.

Источник: www.osp.ru