Прошло первое заседание по бракоразводному процессу Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Стали известны результаты первого заседания по делу о разводе ведущей «ДОМа-2» Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. Представитель бизнесмена сообщил, какой вопрос является принципиальным для его клиента при расторжении брака.

По словам Сергея Бычкова, Курбан Омаров не претендует на то, чтобы делить совместно нажитое в семейной жизни имущество. Для него главное, обсудить с Ксенией Бородиной совместную опеку над дочерью Теоной и общение с Марусей – наследницей телеведущей от первого брака. Бизнесмен принимал активное участие в ее воспитании, поэтому хочет видеться с ней.

Защитник юридических интересов подчеркнул, что у Курбана Омарова нет никаких материальных претензий. При этом, стороны ведут переговоры, но информация конфиденциальная, поэтому адвокат не имеет права ее раскрывать. Окончательно брак Ксении Бородиной и бизнесмена будет расторгнут 6 августа.

Поклонники ведущей «ДОМа-2» поняли, что у нее разлад в семье, несколько месяцев назад. Однако звезда о своем новом статусе пояснила только недавно. В Сети появилась информация, что Курбану Омарову угрожают и вынуждают отказаться от имущества в пользу экс-супруги. Адвокат комментировать это отказался.