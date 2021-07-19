 

Прошло первое заседание по бракоразводному процессу Ксении Бородиной и Курбана Омарова

19.07.2021, 22:02, Разное
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Стали известны результаты первого заседания по делу о разводе ведущей «ДОМа-2» Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. Представитель бизнесмена сообщил, какой вопрос является принципиальным для его клиента при расторжении брака.
По словам Сергея Бычкова, Курбан Омаров не претендует на то, чтобы делить совместно нажитое в семейной жизни имущество. Для него главное, обсудить с Ксенией Бородиной совместную опеку над дочерью Теоной и общение с Марусей – наследницей телеведущей от первого брака. Бизнесмен принимал активное участие в ее воспитании, поэтому хочет видеться с ней.

Защитник юридических интересов подчеркнул, что у Курбана Омарова нет никаких материальных претензий. При этом, стороны ведут переговоры, но информация конфиденциальная, поэтому адвокат не имеет права ее раскрывать. Окончательно брак Ксении Бородиной и бизнесмена будет расторгнут 6 августа.

Поклонники ведущей «ДОМа-2» поняли, что у нее разлад в семье, несколько месяцев назад. Однако звезда о своем новом статусе пояснила только недавно. В Сети появилась информация, что Курбану Омарову угрожают и вынуждают отказаться от имущества в пользу экс-супруги. Адвокат комментировать это отказался.



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