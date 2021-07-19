Independent – «Презрение к британскому народу» — Джонсону досталось от британских политиков за попытку уклониться от самоизоляции

На главу британского правительства Бориса Джонсона обрушился шквал критики — премьер попытался избежать самоизоляции, обязательной для контактировавших с заразившимися COVID-19, пишет The Independent. Коллеги по парламенту расценили это как проявление крайнего лицемерия и нежелание выполнять требования, выдуманные его же правительством — и уже спровоцировавшие в стране нехватку рабочих рук.



Reuters

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне подготовки страны ко «дню свободы», предполагающему отмену оставшихся карантинных ограничений, обвинили в попытке «уклониться» от обязательной десятидневной самоизоляции, пишет The Independent.

Как уточняется в материале издания, Джонсон, а также канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, которые после выявления коронавируса у министра здравоохранения Саджида Джавида как контактировавшие с ними лица должны были в соответствии с действующими в стране правилами самоизолироваться на десять суток, попытались избежать карантина, став участниками проходящего сейчас испытания проекта, предполагающего вместо самозизоляции ежедневное тестирование на COVID-19. Однако, столкнувшись с волной негодования со стороны публики, воспринявшей такое поведение как «уклонение» от регламента, к соблюдению которого постоянно призывают власти, Джонсон и Сунак были вынуждены «унизительным образом пойти на попятную» и всё-таки самоизолироваться.

По данным The Independent, буквально через пару часов после того, как Джонсон и Сунак объявили об отказе от самоизоляции в пользу ежедневных тестов, их решение попытался оправдать в интервью британским СМИ специально «отряжённый» для этой цели министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик. Из крайне «неловких» интервью чиновника стало известно, что, хотя официально участников проекта должны подбирать методом случайной выборки, в нём уже зарегистрировались около двадцати государственных учреждений — включая кабинет министров. А буквально через несколько минут после выступления Дженрика пресс-служба правительства опубликовала официальное заявление о том, что Джонсон и Сунак всё же уйдут на самоизоляцию до 26 июля, говорится в материале издания.

Между тем Джонсон чуть позже «подлил масла в огонь», опубликовав видеообращение к народу, в котором ни разу не извинился за попытку уклониться от карантина, лишь сообщив, что «какое-то время» рассматривал возможность перейти на альтернативную схему, и добавив, что для победы над пандемией крайне важно, чтобы «соблюдались единые для всех правила», отмечается в статье.

По информации The Independent, поведение Джонсона раскритиковали многие члены британского парламента. В частности, представитель Шотландской национальной партии на условиях анонимности заявил, что видеообращение премьера было «уже даже не пародией, а чем-то похуже», а лейборист Бриджет Филлипсон возмутилась: «Он что же, за дураков нас всех держит?» В свою очередь, лидер Лейбористской партии Великобритании и парламентской оппозиции сэр Кир Стармер отметил, что Джонсон и Сунак «попались» на попытке отказаться от исполнения требований, которые сами ввели для всех остальных граждан страны. «Консерваторы в который уже раз подкорректировали правила в свою пользу, сдав назад лишь тогда, когда их на этом поймали, — прокомментировал ситуацию Стармер. — Выходит, что они ограбили банк, их взяли, а они стали предлагать вернуть деньги». А лидер партии Либеральных демократов Великобритании сэр Эдвард Дейви, назвав резкий «разворот» со стороны Джонсона «правильным решением», при этом отметил: «Уже сам по себе тот факт, что премьер был уверен, что ему всё это сойдёт с рук, демонстрирует его полное презрение к британскому народу».

Из-за того, что Джонсон в итоге всё-таки был вынужден самоизолироваться, ему придётся до ухода парламента на летние каникулы в среду общаться с коллегами по видеосвязи, притом что всего несколько дней назад он в обращении к членам палаты общин заверял их в том, что они могут без опаски вернуться на рабочие места, пишет The Independent. Кроме того, премьер в итоге так и не даст «спорную» речь о «победе» над пандемией, которую планировалось организовать на площадке, связанной с британским лидером Уинстоном Черчиллем; впрочем, по данным The Independent, от этого выступления глава правительства отказался ещё до того, как самоизолировался.

Как напоминает обозреватель британского издания, в своём обращении, опубликованном накануне «дня свободы», премьер отмечал, что вакцинация позволила успешно ослабить прямую зависимость между числом заразившихся коронавирусом и количеством тяжёлых и смертельных случаев COVID-19, однако подчёркивал: «Очень, очень, очень вас прошу — будьте осторожны. Делая завтра следующий шаг, проявите должную бдительность и внимание по отношению к другим людям и рискам, которые по-прежнему представляет патоген. И прежде всего — очень, очень, очень вас об этом прошу, — когда вам предложат сделать второй укол, пожалуйста, отзовитесь на этот призыв и сделайте его».

Как подчёркивается в материале The Independent, на этой неделе распоряжение о самоизоляции получили более 500 тыс. британцев, что обернулось сильной нехваткой рабочих рук — в стране закрылись многие предприятия, массово отменяли поезда и даже временно прекратилось движение по одной из веток лондонского метро. Лидеры бизнес-сообщества страны в итоге обратились к правительству с призывом отменить обязательную самоизоляцию для взрослых граждан, уже получивших обе дозы вакцины от коронавируса. Экс-глава британского правительства Тони Блэр, комментируя ситуацию, заявил, что власти должны включить в проект ежедневного тестирования всех вакцинированных людей, а также приступить к вакцинации подростков и ввести требование об обязательном ношении масок и предъявлении «ковид-паспортов» на любых массовых мероприятиях.