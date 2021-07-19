 

Euronews – «жемчужина Карабаха» до сих пор страдает от шрамов недавней войны

19.07.2021, 22:00, Новости дня
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Съёмочная группа Euronews стала первой среди западных журналистов, кому власти Азербайджана разрешили посетить стратегически важный город Шуша (армяне называют его Шуши) без дополнительных условий и ограничений. Как отмечают журналисты, повсюду ещё заметны следы недавних боёв и обстрелов, хотя эксперты уже приступили к реконструкции исторического центра.

ЭМИН ИБРАГИМОВ, корреспондент Euronews: Этот небольшой город площадью едва пять квадратных километров стоит на высоте тысяча шестьсот метров. Часто его называют жемчужиной в короне Карабаха. Съёмочная группа Euronews — первые западные журналисты, допущенные в этот стратегически важный город безо всяких условий и ограничений. Давайте посмотрим поближе! 

Это священная земля и для азербайджанцев, и для армян. Азербайджанцы называют город Шуша, армяне — Шуши. Он был ключевым полем битвы в долгом нагорно-карабахском конфликте. Город был под контролем армян три десятилетия, до недавней кровопролитной и короткой войны.

В сердце города — древний собор. Во время недавних событий он был повреждён. Армяне называют это «намеренным обстрелом». Азербайджанцы это отрицают, утверждая, что бомбардировка была ошибкой. 

ЭМИН ИБРАГИМОВ: Как вы видите, церковь находится в лесах. А большой указатель позади меня говорит о том, что её восстанавливает правительство Азербайджана.

РИЗВАН ГУСЕЙНОВ, эксперт ЮНЕСКО: Город Шуша был основан в XVIII веке карабахским правителем Панах Али-ханом. А данная церковь, Казанчи, построена в конце XIX века. Неоднократно она подвергалась реконструкции и перестройке за прошедшие сто с небольшим лет. 

Повсюду в городе — похожая обстановка. Реконструкция после боёв приносит старому городу новую жизнь.

ЭМИН ИБРАГИМОВ: Строительные работы в отеле «Карабах» идут полным ходом. Это одно из многих зданий, которые возводят в первую очередь, а многие другие ждут своего часа. 

ЭЛЬЧИН БАШИРЛИ, руководитель проекта: Мы начали работать здесь в мае и планируем закончить к сентябрю. Когда мы прибыли сюда в первый раз, было множество трудностей: не было инфраструктуры, не было воды и электричества. Но эти проблемы решаются. Инфраструктура стала заметно лучше за то время, что мы здесь. 

Но восстановить общество не так просто. Во время боёв армянское население бежало, оставив свои дома и назвав произошедшее «национальной трагедией». Теперь азербайджанские семьи возвращаются туда, откуда они сами были вынуждены бежать три десятилетия назад.

ЭМИН ИБРАГИМОВ: Город всё ещё несёт шрамы недавней войны. Возможно, азербайджанцы и армяне сумеют добиться мирного сосуществования в этом удивительном регионе. 

Эмин Ибрагимов, Euronews, Шуша.

Дата выхода в эфир 18 июля 2021 года. 



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