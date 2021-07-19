 

Мнение: Причины и хронология гражданской войны в России

19.07.2021, 21:50, Разное
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О причинах и хронологии гражданской войны в России 1917-1922 годов.

Аннотация:

Глеб Таргонский отвечает на многочисленные вопросы по структуре проекта Красного ТВ "История Гражданской войны в России", объясняет его цели, задачи и дальнейшее развертывание. Кроме того в видео разбираются экономические, политические и культурные причины конфликта и его основные этапы.

PS. Относительно хронологии.
С моей точки зрения, тлеющая гражданская война шла в стране уже с марта 1917-го года, когда прокатилась резня офицеров на Балтийском флоте. И последовавшие события 1917-го года была также частью разгоравшейся в стране гражданской войны, порожденной объективными и неустранимыми социально-экономическими и политико-идеологическими противоречиями, которые могли быть разрешены только силой оружия. Что все участники войны и пытались проделать в течение последующих 5 лет.
В полноценном горячем виде война стартовала в 1918-м году мятежа чехословацкого корпуса и эсеровского мятежа в Ярославле, после чего по всей стране покатились уже полномасштабные многосторонние боевые действия.
Закончилась же война с изгнанием японских интервентов и их пособников с Дальнего Востока в 1922-м году и вхождением Дальневосточной Республики в состав РСФСР.

Источник: Colonel Cassad



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