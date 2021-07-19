Патриарх Кирилл пригласил в Москву избитого в Киргизии из-за вероисповедания мальчика

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил мальчика, который пострадал из-за вероисповедания и национальности в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, посетить Москву.

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в РФ и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент – никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», – говорится в письме к мальчику, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх отметил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа «заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков».

«Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере», – обратился патриарх к мальчику.

Также на сайте РПЦ отмечается, что секретарь Бишкекской епархии иерей Александр Пелин недавно встретился с ребенком и его семьей. «Мы надеемся и молимся, чтобы следствие было объективным, и те, кто дал обещание разобраться в этом вопросе, они его действительно сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов – разбираться, находить виновных», – приводятся его слова.

Как информирует РИА «Новости» девятилетнего ребенка в июне избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По версии родителей ребенка, причиной избиения стала межрелигиозная рознь.

История вызвала широкий общественный резонанс в РФ и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял под личный контроль дело об избиении, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.