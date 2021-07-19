ФСБ предложила отнести сведения о деятельности Роскосмоса к потенциальной угрозе РФ

ФСБ подготовила проект списка сведений, получив которые иностранные государства могут использовать против России, к таким сведениям относится практически любая информация о деятельности «Роскосмоса», проект опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов.

Так к сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, отнесены данные о целевых программах Роскосмоса, их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии Роскосмоса и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Роскосмоса, информирует РИА «Новости».

Также в список вошли сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Сведения о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

Кроме того, в документе ФСБ значатся сведения о наращивании возможностей системы контроля космического пространства (относится к ведению Воздушно-космических сил), и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку, сведения о перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли, за исключением тех, которые содержатся в открытом доступе.

Отмечается, что те, кто осуществляет сбор такой информации, могут быть отнесены к иностранным агентам.

Ранее три сотрудника объекта ядерно-оружейного комплекса на территории Челябинской области, которые пытались завязать контакт с иностранными спецслужбами, получили предостережение от Федеральной службы безопасности.