 

Мнение: Прививка и ковид: три из трех

19.07.2021, 21:16, Разное
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У Мурашки, главного по российскому здравоохранению (финансирование которого, как мы знаем, в 2021 и последующих годах СОКРАЩЕНО по сравнению с 2020-м) – сложная ситуация. С одной стороны, ему надо нагнетать истерию и стращать народ (поэтому он, недолго думая, давеча залепил, что “поражение легких у заболевших коронавирусом теперь развивается вдвое быстрее” – по сравнению с чем?).

А с другой стороны – надо одновременно и успокаивать тех, кого угрозами и прямым принуждением все-таки вакцинировали, так как тревожной информации становится все больше и больше, и главная из них – что прививка никоим образом не предохраняет от болезни. Ну и тут Мурашка напрягся и выдал: “Мурашко: случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых”.

Должен тут возразить бравому минздраву: если брать мою семью, то у нас заболело все 100% привитых, три из трех: моя жена, тесть и теща. И до сих пор еще болеют – четвертая неделя пошла. Хорошо, хотя бы нюх начал к ним постепенно возвращаться.

Не заболел я – тот, который вообще не прививался. Правда, при этом антител у меня – как у перенесшего ковид средней тяжести. Говорят, что можно сдавать кровь болеющим.

Источник: Размышления вольного социолога



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