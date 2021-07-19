 

Германия передала Украине пикапы для защиты природы Карпат

19.07.2021, 21:12, Новости дня
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Пикапы будут задействованы в охране природы Карпат, отметили в твите.

#МиРазом 31 пікап для охорони унікальної природи #Карпат. 8 нацпарків та заповідників Карпатського регіону отримали 31 автомобіль для охорони своїх територій. Це стало можливо завдяки проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine, що фінансується урядом * через @KfW_int. pic.twitter.com/h1vv0kHSKY

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 12, 2021

Тысячи гектаров территории Карпат охраняют работники Управления госохраны. Пикапы позволят им быстро реагировать на пожары и случаи браконьерства, сообщил сайт проекта.

“То, что вы можете увидеть в украинских Карпатах, не найдешь нигде в Европе. Это целые долины, покрытые древними буковыми, хвойными лесами, это что-то очень уникальное. Некоторые из них являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Йеллоустоун или Серенгети”, – сказал руководитель проекта Михаэль Бромбахер.

Проект “Поддержка природно-заповедных территорий в Украине” внедряется в рамках немецкого финансового сотрудничества, он финансируется правительством ФРГ через банк развития KfW. Объем грантов на поддержку проекта – €14 млн.

Целевые территории проекта – Карпатский, Верховинский, Вижницкий, Яворовский, Ужанский  национальные природные парки, “Синевир”, природный заповедник “Горганы” и Карпатский биосферный заповедник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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