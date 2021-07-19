 

Увеличение жесткости сосудистой стенки у пожилых людей связано с болезнью Альцгеймера

19.07.2021, 21:08, Разное
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После проведения исследования исследователи из Университета Вандербильта пришли к выводам, что у пожилых людей увеличение жесткости аорты связано с болезнью Альцгеймера. Кроме этого, когнитивные функции у пациентов снижаются из-за уменьшения мозгового кровотока и сердечного выброса.
По словам экспертов, между двумя биомаркерами болезни Альцгеймера и жесткостью аорты существует взаимосвязь. Ученые исследовали истории болезни 146 пациентов, возраст которых был 60-90 лет. Никто из них не страдал от неврологических заболеваний и деменции. Была выявлена связь между повышенной жесткостью сосудистой стенки и биомаркерами воспаления. Это патологический процесс, который сопровождает болезнь Альцгеймера.

Благодаря новому исследованию специалистам удалось определить патологические пути, при которых прослеживается взаимосвязь здоровья сердечно-сосудистой системы и когнитивных нарушений у пожилых людей.

Источник: medicalinsider.ru



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