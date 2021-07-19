Гоар Аветисян резко ответила хейтерам на критику внешности своего мужа

Многие пользователи Сети неоднократно заявляли, что настроены скептически к браку визажиста Гоар Аветисян с мужчиной по имени Сергей. Блогер резко ответила хейтерам по поводу критики их отношений, а также внешности своего мужа.

Подписчикам кажется, что Сергей не достоин быть супругом известной бизнесвумен, так как он выглядит слишком просто и имеет лишний вес. До романа с Гоар Аветисян он был таксистом и работал на юге РФ. Хейтеры удивляются, что такая харизматичная жительница могла найти в таком мужчине. В микроблоге Instagram в разделе Stories визажист заявила, что «любит супруга не за что-то, а несмотря ни на что». Кроме этого, знаменитость никогда «не велась на красивый фантик, так как так обычно отвратительная конфетка». Гоар Аветисян призналась, что у ее мужа Сергея отличное чувство юмора и он очень добрый.

Также блогер ответила, как реагирует на хейт и критику в Сети. Она задалась вопросом: «А кто эти интернет-герои и где они?». По словам звезды, она не обращает на них внимание и дальше наслаждается жизнью.

Источник: www.paparazzi.ru