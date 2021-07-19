Лекарство от повышенного давления оказалась эффективным при лечении опухолей мозга
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Учёные из Массачусетской больницы общего профиля установили, что лекарственные препараты от повышенного давления являются эффективными при лечении доброкачественных опухолей мозга. Они также помогают предотвратить потерю слуха.
В качестве основного антигипертензивного препарата использовался лозартан. Его часто применяют при повышенном артериальном давлении, но входящие в состав вещества помогли справиться и с нейрофиброматозом 2 типа. Оказалось, что при образовании доброкачественной опухоли вдоль черепно-мозговых нервов, отвечающих за слух, диагностируется и фиброз. В свою очередь лозартан борется с причиной рубцов и подавляет разрастание соединительной ткани. Такое действие положительно сказалась на пациентах с опухолями и у них значительно снизился риск полной или частичной потери слуха.
Эксперты незамедлительно провели необходимые тестирования на пациентах с доброкачественными опухолями и диагностированной вестибулярной шванномой. Оказалось, что при приёме препарата, направленного на борьбу с повышенным давлением, все пациенты демонстрировали заметное улучшение состояния. Разрастание опухолей заметно сокращалось. Именно поэтому исследователи планируют и дальше изучать действие состава лозартана и в будущем создать эффективное лекарственное средство против нейрофиброматоза 2 типа или вестибулярной шванномы.
Источник: medicalinsider.ru
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