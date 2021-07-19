Лекарство от повышенного давления оказалась эффективным при лечении опухолей мозга

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля установили, что лекарственные препараты от повышенного давления являются эффективными при лечении доброкачественных опухолей мозга. Они также помогают предотвратить потерю слуха.

В качестве основного антигипертензивного препарата использовался лозартан. Его часто применяют при повышенном артериальном давлении, но входящие в состав вещества помогли справиться и с нейрофиброматозом 2 типа. Оказалось, что при образовании доброкачественной опухоли вдоль черепно-мозговых нервов, отвечающих за слух, диагностируется и фиброз. В свою очередь лозартан борется с причиной рубцов и подавляет разрастание соединительной ткани. Такое действие положительно сказалась на пациентах с опухолями и у них значительно снизился риск полной или частичной потери слуха.

Эксперты незамедлительно провели необходимые тестирования на пациентах с доброкачественными опухолями и диагностированной вестибулярной шванномой. Оказалось, что при приёме препарата, направленного на борьбу с повышенным давлением, все пациенты демонстрировали заметное улучшение состояния. Разрастание опухолей заметно сокращалось. Именно поэтому исследователи планируют и дальше изучать действие состава лозартана и в будущем создать эффективное лекарственное средство против нейрофиброматоза 2 типа или вестибулярной шванномы.

Источник: medicalinsider.ru