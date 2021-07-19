 

Die Welt – Байден не пускает к себе европейцев из-за Мексики

19.07.2021, 21:06, Новости дня
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Европейцы вот уже почти полтора года не могут попасть в США из-за ограничений на въезд в связи с борьбой с коронавирусом, пишет Die Welt. При этом свои границы для американцев они уже начали открывать. Глава Белого дома Джо Байден аргументирует свою позицию тем, что прислушивается к мнению учёных, но, похоже, это надуманный предлог. В действительности его упорство связано с внутриполитическими причинами, объясняет автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.


Reuters

Вот уже 16 месяцев прибывающие из Шенгенской зоны не могут попасть в США, пишет Die Welt. И всё из-за ограничений на въезд в страну, принятых в 2020 году экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В конце своего президентства он планировал их отменить, но Джо Байден отказался от этой идеи и даже ужесточил меры, рассказывает автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.

После визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон возникла надежда, что ситуация может измениться. Глава ФРГ подняла вопрос об отмене ограничений во время встречи с Байденом, и тот заявил, что ответит на него в ближайшие дни, проконсультировавшись со своей командой по борьбе с коронавирусом.

Еврокомиссия и немецкое правительство уже многие месяцы пытаются добиться послаблений со стороны США, напоминает издание. Ведь ЕС уже начал в одностороннем порядке открывать свои границы для американцев и граждан других государств, не выдвигая при этом никаких встречных требований.

Байден аргументирует свою позицию тем, что прислушивается к мнению учёных. Но множатся свидетельства тому, что это надуманный предлог. Какая угроза может исходить от Германии, если там привито 45% населения, а первый компонент вакцины получили уже 60% граждан, что на 4% больше, чем в США?

При этом американцы открывают границы для стран, в которых показатели вакцинации ниже, а заражаемости — выше, например для Турции и России. В Берлине считают, что упорство Байдена продиктовано внутриполитическими причинами. Он использует коронавирус для того, чтобы поддерживать строгий режим на границе с Мексикой.

В вопросе миграции республиканцы оказывают на него очень сильное давление, объясняет автор. Эта тема может сыграть важную роль на промежуточных выборах в следующем году. Если в 2022 году Байден потеряет большинство в конгрессе, это может стать началом конца его президентства.

Насколько обоснованы научные аргументы Вашингтона, показывает и статистика из Канады, границу с которой Вашингтон также закрыл в 2020 году. 47% граждан соседнего государства полностью привиты. 70% уже получили первый компонент вакцины. И всё же США не пускают к себе полностью привитых канадцев.

Для многих немцев ограничения на въезд очень болезненны, отмечает Штурм. Тяжелее всего приходится тем, кто живёт и работает в США, но не может съездить на родину, потому что дорога обратно будет для них закрыта. В виде редкого исключения европейцам разрешают пересекать границу, если это связано с американскими национальными интересами. Но большинства представителей европейских предприятий это не касается, так что немецкому бизнесу остаётся горевать. Тем абсурднее, что при наличии визы путешествующие из Шенгенской зоны, которые пробыли в третьей стране как минимум 14 дней, могут свободно въезжать в США, заключает издание.

 



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