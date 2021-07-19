Washington Post – США и ЕС обвинили Китай в «массированной кибератаке»

Америка и Европа обвинили Китай во взломе программного обеспечения почтового сервера Microsoft Exchange с целью шпионажа, пишет The Washington Post. В результате атаки была скомпрометирована информация, хранившаяся на тысячах компьютеров. Пекин же свою причастность к этому отрицает, требуя доказательств, а не голословных обвинений.



Reuters

США и их западные союзники обвинили Китай во взломе программного обеспечения почтового сервера Microsoft Exchange, в результате которого была скомпрометирована информация, хранившася на тысячах компьютеров, пишет The Washington Post. Пекин «ведёт себя безответственно в киберпространстве», заявили в администрации американского президента Джо Байдена. В Вашингтоне говорят о широком спектре угроз, которые исходят от Поднебесной, в частности о том, что Министерство государственной безопасности КНР нанимает для проведения своих операций преступные группировки хакеров, которые зарабатывают вымогательством и кражей информации.

Министерство юстиции США выдвинуло соответствующие обвинения против четырёх граждан Китая, причастных к «массированной кибератаке», продолжает издание. По имеющейся информации, они участвовали в хакерской кампании по взлому десятков компьютеров в компаниях, университетах и правительственных ведомствах с целью промышленного шпионажа.

В апреле наряду с обвинениями в хакерских атаках в адрес Москвы Вашингтон принял пакет антироссийских санкций, напоминает издание. Но в случае с Пекином решил так не поступать. И всё же в Белом доме считают, что публичное порицание пошлёт важный сигнал. ЕС и Великобритания также обвинили Китай в кибератаках на государственные институты, политические организации и ключевые промышленные предприятия. В Лондоне заявили, что атаки были также направлены на предприятия, работающие в сфере морского судоходства и обороны.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что хакерские атаки «были совершены с территории Китая с целью кражи интеллектуальной собственности и шпионажа». По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, нападение на Microsoft Exchange вписывается в знакомую модель поведения китайских хакерских группировок, поддерживаемых правительством. НАТО, в свою очередь, призвало Поднебесную к соблюдению международных договорённостей и обязательств, а также ответственному поведению в рамках международных систем, в том числе и киберпространстве.

В китайском МИД все эти обвинения отвергли, подчеркнув, что Пекин «решительно выступает против кибератак и киберкраж в любой форме и борется с ними». Также там призвали, чтобы ответственность за такого рода вещи приписывали странам на основе доказательств, а не «необоснованных обвинений».