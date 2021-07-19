 

В Думе попросили ОЗХО разъяснить нестыковки в докладе о Навальном

19.07.2021, 21:02, Разное
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Глава комиссии Василий Пискарев обратил внимание, что в докладе о работе ОЗХО в 2020 году в пункте 1.41 сказано, что 20 августа прошлого года по запросу Германии из-за ситуации с блогером была направлена группа для оказания технической помощи. Это тот день, когда Навальному стало плохо в самолете.

Изложенная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, отметили в думской комиссии. Парламентарии попросили технический секретариат ОЗХО разъяснений, “поскольку столь вопиющий факт был представлен Исполнительным советом всего лишь как “техническая опечатка”, что для нас абсолютно неубедительно”.

Пискарев уверен, что о “срежиссированной провокации” против России свидетельствует несоответствие дат в докладе. Парламентарий попросил ОЗХО предоставить формулы вещества, найденного в организме блогера.

Также комиссия Госдумы направила письмо президенту бундестага Вольфгангу Шойбле. Российские депутаты обратили внимание на “опечатку” в докладе ОЗХО и отметили, что разъяснения о ней являются неубедительными. Парламентарии выразили надежду на сохранение отношений Москвы и Берлина

“Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями Бундестага, и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы власти Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России”, – сказано в письме.

Ранее комиссия Госдумы обсудила вытекающие из доклада ОЗХО вопросы с руководством Министерства иностранных дел России. В документе есть масса нестыковок, дающих основания для нового расследования, уверены парламентарии.



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