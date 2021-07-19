Мнение: Мы сдались, потому что потеряли терпение

«Мы не потерпели поражения. Чтобы проиграть войну, вас должны победить.

Мы сдались, потому что потеряли терпение.

Это печальная характеристика нынешней администрации, но это не поражение для Соединенных Штатов»

(с) Джон Болтон

Во всем оказывается виноват Байден и это его поражение, но не поражение США. Надо было еще лет 20 потерпеть, тогда бы точно все наладилось.

На что только не идут люди, чтобы не признавать очевидное поражение (для США, оно крупнейшее со времен Вьетнамской войны).

Аргументация Болтона напомнила Германию 20х времен походjd Гинденбурга и Людендорфа на выборы.

"На самом деле Германия не проиграла, она просто потеряла терпение. Это печальная характеристика Веймарской республики, но не поражение для Германии".

На деле же, еще при Обаме Пентагон признал невозможность военной победы над Талибаном (что в 2001 году провозглашалось одной из генеральных целей войны.

При том самом Обаме, при котором Байден был вице-президентом. Грубо говоря, уже в 2013-м году военные США понимали, что военной победы в Афганистане не будет. Но войска еще 8 лет находились в Афганистане, упорствуя перед лицом неизбежного.

Администрация Трампа и вовсе приняла эти выводы за руководство к действию и начала переговоры с Талибаном о выводе войск, стремясь получить такой договор, который дал бы возможность США уйти с сохранением лица. Отсюда и приглашение делегации Талибана в Кэмп-Дэвид, чтобы выторговать у талибов лучшие условия. Ведь Трамп хотел не так, чтобы очень многого – действующих переговоров Талибана с правительством (де-факто они сейчас проваливаются), охоты талибов на ИГИЛ (что талибы и без договора делали бы), и создания коалиционного правительства с участием талибов, после чего США говорили бы – вот видите, мы за 20 лет создали условия для межафганского диалога и уходим с чувством выполненого долга.

На практике же, талибан только придерживается договоренностей не атаковать войска США и НАТО до сентября и продолжает воевать с ИГИЛ. В остальном же, талибы ничего не гарантируют, захватывая страну силой оружия и пропаганды. И в этом отношении Трамп действительно стремился к лучшим условиям для США, нежели текущее усталое бегство гегемона от Талибана. Терпение потеряли настолько, что отказались даже от планов по принуждению Талибана к переговорам с правительством. Вместе этого все проблемы просто спихнули на несостоятельное правительство Афганистана и ушли. А теперь нам Джон Болтон поведает, что это не поражение США.

Вина Байдена (с точки зрения американских гегемонистов) состоит в том, что он выводит войска без сохранения лица – и в Афганистане и в США прекрасно видно, что вывод войск похож на бегство, когда бросают имущество, технику и что главное "союзников". Приход Талибана в Кабул (что достаточно вероятно), лишь финализирует сложившуюся картинку. А так как картинка наглядна и очевидно, встает вопрос, кто виноват. Но нельзя же обвинить всю американскую политику в этом. Да и Трампа не получится. так как при желании Байден мог отменить вывод войск и заблокировать инициативу "агента Дональда". Вместо этого, Байден не только не заблокировал договоренности о выводе войск, а наоборот их форсировал, на худших для США условиях, нежели те, которых хотел добиться Трамп, который понимал цену медийной картинки вокруг вывода войск и пытался сделать хорошую мину при плохой игре.

PS. И еще забавное.

"Друг Реджеп" сегодня призвал Талибан прекратить захватывать страну и заняться переговорами с правительством, мол мусульмане так не поступают.

Ранее Талибан уже разъяснил, что если Турция попытается оставить свои войска в аэропорте Кобула, то у этого будут последствия. Хотя Талибан и уважает Турцию как исламскую страну. Но уважает на расстоянии и терепеть турецкие войска в Афганистане он не намерен. Стоит напомнить, что в сентябре истекает мораторий на атаки на иностранные войска. который был введен Талибаном после заключения соглашений в Дохе. Соответственно, если после сентября турки останутся, то они де-факто становятся законной военной целью для Талибана. Как представляется, угрозы в адрес Эрдогана от талибов, является в числе прочего, приглашением на переговоры в рамках грядущих процессов легализации Талибана. Если Турция будет способствовать этим процессам, нельзя исключать, что "друг Реджеп" сможет найти точки соприкосновения с талибами и получить возможность удержать несколько сотен солдат в районе кабульского аэропорта с гипотетической опцией на развертывание военной базы.

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