Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России

Власти РФ до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <…> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <…> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, информирует ТАСС.

По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска.

«Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в РФ мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.