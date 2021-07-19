 

Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России

19.07.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти РФ до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <…> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <…> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, информирует ТАСС.

По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска.

«Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в РФ мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / Джонсон заявил, что карантинные ограничения в Великобритании могут ужесточить

13.11 / ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России

03.09 / МИД Украины назвал отравление Навального ядом класса “Новичок” преступным актом российской власти

05.03 / “5% – это определенный компромисс”. Гетманцев рассказал о преимуществах налоговой амнистии

24.05 / Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича

26.07 / Для человека бытовая химия становится более опасной

01.01 / В Белоруссии ввели плату за выезд из страны

12.08 / Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

23.05 / Ключи шифрования блокчейна для праймериз «Единой России» разделили на четыре части

11.12 / Баржа «Фортуна» начала достраивать «Северный поток – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика