Политолог: Прилепин отбивает часть электората у коммунистов

Руководство коммунистов оказалось в слабой позиции после того, как согласилась обсудить инициативу об объединении со «Справедливой Россией». Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя реакцию ЦК КПРФ на призыв одного из лидеров эсеров Захара Прилепина создать общую партию с коммунистами.

«Слова первого зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина о том, что предложение Прилепина должен обсудить президиум партии, выглядят диковато, – призналась политолог Анна Федорова. – Одной из старейших политических сил РФ не следовало вообще ставить этот вопрос в свою повестку, ведь при создании подобной коалиции коммунисты рискуют окончательно потерять лицо». По ее мнению, в случае объединения с эсперами избирателям сразу станет очевидно, что в стареющей партии не осталось ярких лиц. «Но КПРФ действует по какому-то инерционному сценарию», – недоумевает эксперт.

«А вот тактика такого яркого лидера, как Прилепин, понятна – он стремится таким образом «откусить» часть от электората коммунистов. Помимо этого, он лично хочет прыгнуть в более высокую политическую лигу, чем та, в которой он пока находится. Подняться по политической лестнице, укрепить свой авторитет среди левых сил Прилепин сможет как раз в результате демонстративных атак на старые партийные бренды. При этом Прилепин не выходит за рамки левого политического поля», – заключила аналитик.

В понедельник сопредседатель партии «Справедливая РФ – За правду», писатель Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с призывом создать коалицию в новом созыве Госдумы. Прилепин предложил объявить о создании коалиции 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения «нашей с вами Родины». «А потом начать работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии», – указал эсер.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал предложение Прилепина «предвыборным пиаром», направленным на поднятие низких рейтингов эсеров. Тем не менее, Афонин пообещал, что КПРФ включит этот вопрос в повестку заседания президиума ЦК, передает РИА «Новости». По его словам, эсерам нужно было изначально идти на выборы вместе с КПРФ, а не объединяться с «Патриотами России» Геннадия Семигина и партией «За правду!» Прилепина.

Примечательно, что меньше месяца назад руководство КПРФ не пустило Прилепина на свой съезд. Тогда писатель также намеревался предложить коммунистам подписать меморандум об объединении левой коалиции.