Рост количества фишинговых сайтов объяснили популярностью криптовалюты

В мире увеличилось количество случаев мошенничеств, это может быть связано с возросшей популярности криптовалюты, сообщил разработчик антивируса Avast.

«Компания Avast… обнаружила, что в странах, в которых криптовалюта набирает популярность, в первые шесть месяцев 2021 года значительно увеличилось число связанных с ней мошеннических схем», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Большая часть фишинговых ресурсов маскируются под кастодиальные кошельки, больше всего таких сайтов замечено в странах с широким распространением криптовалюты – в США, Британии и Нигерии. Также разработчик отметил, что наблюдается сильный рост мошеннических сайтов в Британии, России, Индии и Франции.

«Оборот биткоина значительно увеличился после новостей о том, что в Сальвадоре эта криптовалюта будет признана официальным платежным средством. Другие страны региона поспешили последовать этому примеру… Однако по мере роста популярности криптовалютное пространство становится все более привлекательной целью для хакеров», – отметил старший научный сотрудник Avast Питер Ковач.

Ранее сообщалось, что мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем.