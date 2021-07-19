 

Рост количества фишинговых сайтов объяснили популярностью криптовалюты

19.07.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В мире увеличилось количество случаев мошенничеств, это может быть связано с возросшей популярности криптовалюты, сообщил разработчик антивируса Avast.

«Компания Avast… обнаружила, что в странах, в которых криптовалюта набирает популярность, в первые шесть месяцев 2021 года значительно увеличилось число связанных с ней мошеннических схем», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Большая часть фишинговых ресурсов маскируются под кастодиальные кошельки, больше всего таких сайтов замечено в странах с широким распространением криптовалюты – в США, Британии и Нигерии. Также разработчик отметил, что наблюдается сильный рост мошеннических сайтов в Британии, России, Индии и Франции.

«Оборот биткоина значительно увеличился после новостей о том, что в Сальвадоре эта криптовалюта будет признана официальным платежным средством. Другие страны региона поспешили последовать этому примеру… Однако по мере роста популярности криптовалютное пространство становится все более привлекательной целью для хакеров», – отметил старший научный сотрудник Avast Питер Ковач.

Ранее сообщалось, что мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / В НАТО опровергли совместные с Россией учения

17.05 / Политолог сообщил, что Кличко попробуют отстранить через СНБО, так как по закону его уволить нельзя

06.11 / Экс-футболист Широков попросил рассмотреть его дело в особом порядке

05.07 / CNN – десятки тысяч бразильцев потребовали отстранения Болсонару

30.04 / Немецкий депутат предложил вернуть герою ВОВ Масалову почетное гражданство Берлина

13.02 / Украина призвала Россию вывести с Донбасса армию и наемников, забрать оружие и вернуть контроль над границей

07.02 / Обозреватель Figaro – в мире после пандемии глобализацию ждёт судьба коммунизма

10.09 / Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу

03.05 / В ФРГ выразили надежду на углубление диалога после встречи G7

25.04 / Названы продлевающие молодость продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика