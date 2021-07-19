Мнение: Невероятные приключения кыргызов в России

27 декабря 2019 года около девяти часов вечера в Санкт-Петербурге трое злоумышленников ограбили Нину Гусенко, отобрав у нее сумочку, в которой по первоначальной версии было 279 тысяч рублей (в ходе расследования количество украденных денег увеличилось до 622 500 рублей).

Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения.

Питерские сыщики установили, что ограбление совершили граждане Кыргызстана Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков.

Это притом, что Заирбек Дуйшо в момент преступления находился на режимном объекте. Он работал в компании «Стройинвест», которая возводит гаражи для управделами президента. На обекте есть видеокамеры, которые зафиксировали Заирбек прибыл на объект в 9 часов 10 минут, а убыл в 21.58. В момент ограбления Гусенко он никак не могу находиться в другом конце города.

Но кого интересует алиби? Тем более, что Дуйшо во всем признались. Правда, чистосердечному признанию предшествовало то, что парня долго и сильно били. Вот что происходило с 26 января 2020 года, когда полицейские нагрянули в квартиру, где Заирбек проживал с родственниками.



Заирбек Дуйшо. Фото: Серафим Романов / «Новая газета»

«Нас с Нургазы повалили на пол, спрашивали про пистолет, — рассказал он. — Я не понимал, какой пистолет, у нас никогда оружия не было. Обыскали квартиру, потом машину Нургазы. Ничего не нашли. Затем Бекболот пришел, его тоже задержали. Повезли в отдел, водили по разным кабинетам. И постоянно били. Не по лицу, а по животу, по груди, по спине. Посадили на стул, надевали пакет на голову. Я прогрыз дырку. Тогда они стали двойной пакет надевать и душить. Еще у них такие шокеры были, как дубинки. Эти шокеры приставляли к паху, били током. Я не понимал, что от меня хотят. Но готов был подписать что угодно, лишь бы это остановить».

Подписал чистосердечное признание и Бекболот Менишбай.



Бекболот Менишбай. Фото: 78.мвд.рф

А вот Нургазы Сарыков оказался крепким киргизом, вину так и не признал, и подписывать ничего не стал. В СИЗО он приехал в таком состоянии, что его даже принимать не хотели. Отправили на освидетельствование в Александровскую больницу, где зафиксировали: «Гематомы грудной клетки, ушиб грудной области, гематомы в поясничной области…». И это через 12 дней после задержания, когда было проведено освидетельствование. Следы пыток сохранились даже через 12 дней.



Нургазы Сарыков. Фото: 78.мвд.рф

А 7 июля этого года произошло невероятное! Суд оправдал граждан Кыргызстана. Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков признаны непричастными к ограблению.

Разве это не чудо?

У этой истории есть шанс стать еще более фантастической, если СКР возбудит уголовное дело в отношении полицейских, фабриковавших уголовное дело и выбивавших явки с повинной. Но это уже вряд ли…

Фотографии отсюда и отсюда

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