Мнение: О чудесах распила

Да, это действительно надо уметь! Дерзко, цинично, нагло.

Российская северная столица, родина нынешнего президента Владимира Путина наконец-то отличилась, заняв первое место. Но поздравлять с этим петербуржцев и петербурженок совсем не хочется. Потому что это первое место по расходам среди всех городов, где этим летом проводились матчи финальной стадии Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Но и это ещё не всё…

Расходы бюджета на подготовку Петербурга к Евро составили всего 3,5 млрд руб. Но есть важный вопрос: зачем такой большой #бюджет, если всё было готово еще четыре года назад, когда в городе прошли матчи Кубка Конфедераций? Кроме того, другие города Евро-2020 уложились в суммы в разы меньшие.

По текущим курсам бюджета 3,5 млрд руб. – это 39,3 млн евро. Идущий на втором месте по расходам Мюнхен потратил более чем в два раза меньше – 15,6 млн евро. Лондон, который принял 8 матчей Евро, включая оба полуфинала и финал, обошёлся суммой в 11,6 млн евро.

Другим городам проведение чемпионата стоило еще дешевле:

Будапешт – 3,84 млрд форинтов (€11,2 млн)

Рим – €10 млн

Севилья – €5,45 млн

Глазго – £3,7 млн (€4,3 млн)

Бухарест – 14 млн румынских леев (€2,8 млн)

Копенгаген – 18 млн крон (€2,4 млн).

Впрочем, интереснее другое. На что что были потрачены эти #деньги. Вот статьи расходов:

€4 млн – на Fan ID

€3,95 млн – на организацию фанзон

€780 тысяч – на украшение города и культурную программу

€595 тысяч – на бесплатный проезд болельщиков на общественном транспорте

€320 тысяч – на нестационарные туалеты возле стадиона

€305 тысяч – на медицинское обеспечение

€256 тысяч – на обеспечение мер безопасности

€190 тысяч – на волонтёров.

В суме это даёт около €10,4 млн. А вот оставшиеся почти €29 млн ушли на загадочные мероприятия российского Оргкомитета. То есть, на взятки, попилы, откаты.

Ну и как вишенка на торте. Петербургский #бизнес заработал на Чемпионате Европы по футболу около 3,5 млрд руб. Практически баланс однако.

Но не проще ли было раздать это всё бизнесу напрямую, не подвергая город рискам эпидемии? Или так не интересно чиновникам?

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