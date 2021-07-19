Русские в Каннах: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Надежда Оболенцева, Наташа Поли, Наталья Османн и другие гости фестиваля

В эту субботу завершился 74-й Каннский кинофестиваль. Первый за два года фестиваль на Лазурном берегу запомнится русскоязычной аудитории тем, что имена их соотечественников звучали на красной ковровой дорожке и в стенах Дворца фестивалей и конгрессов чаще, чем обычно.

С размахом картину Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе” представила съемочная группа: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Илья Стюарт, Иван Дорн и Юрий Колокольников. Кстати, Иван дал HELLO.RU интервью, в котором поделился впечатлениями от фестиваля и рассказал о фильме. Киноработа, к сожалению, не получила главный приз, однако оператор “Петровых в гриппе” Владислав Опельянц удостоился премии Высшей технической комиссии фестиваля.

Кирилл Серебренников и Иван Дорн

Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд

Награды удостоилась также ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко. Ее картина “Разжимая кулаки” (Les poings desserres) победила в конкурсной программе “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля. Правда, на награждении приз за нее получил продюсер фильма Александр Роднянский.

“Русский след” остался и в других основных номинациях: так, одним из обладателей гран-при (второй по значимости награды) стал финский режиссер Юхо Куосманен за фильм “Купе номер шесть”. Несмотря на то что фильм официально финский, он был снят на русском языке, а главную мужскую роль в нем исполнил актер Юра Борисов.

В российскую делегацию на Каннском кинофестивале насчитывала в этом году несколько десятков человек. Помимо актеров, продюсеров и режиссеров, представлявших свои фильмы, были и те, кто приехал в качестве группы поддержки или же просто был рад пройтись по красной ковровой дорожке, блеснуть своими нарядами, а заодно погулять по французскому прибрежному городу после долгого карантина и закрытых границ. В объективы папарацци за эти полторы недели попали: блогеры Наталья и Мурад Османн с сыном, Светлана Устинова, Ян Гэ, Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Виктория Боня, Лена Ленина, бывшая девушка Эдриана Броуди Лара Лието (настоящее имя которой Лариса Тяка), модель Наташа Поли, ведущая Екатерина Мцитуридзе и многие другие.

Илья Стюарт и Светлана Устинова Илья Стюарт и Светлана Устинова Виктория Боня Лена Ленина Ксения Сухинова Лена Ленина Лара Лието Наталья Османн Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд Александр Кузнецов

Светлана Устинова Екатерина Мцитуридзе Софья Капкова и Юлия Пересильд