По мнению MI5, к шпионам из России и Китая следует относиться как к террористам
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BY HELENA SUTAN ON JULY 19, 2021
MI5 предупреждает, что к угрозе со стороны российских и китайских шпионов следует относиться как к терроризму.
За последние пять лет иностранные агенты пытались манипулировать 10 тысячами рядовых граждан. «Со временем мы должны обеспечить такую же осведомленность общественности и устойчивость к угрозам со стороны других государств, как мы это делали на протяжении многих лет в отношении терроризма», – предупреждает сегодня генеральный директор MI5 Кен МакКаллум. «При малейшем шансе враждебные акторы украдут или погубят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций», – предупреждал он об иностранных шпионах.
По словам самого высокопоставленного шпиона Великобритании, посредством шпионажа, кибератак, фейковых новостей и вмешательства в политические процессы, враждебные государства преследуют не только правительства, государственные учреждения, но и отдельных лиц.
«Вы будете интересны им и гораздо больше, чем вы думаете», – сказал МакКаллум обращаясь к корпоративным руководителям, работающим на «определенных рынках», профессорам и исследователям
Иностранные агенты пытаются заманивать людей через социальные сети, такие как LinkedIn.
«Жертвами иностранного шпионажа в Соединенном Королевстве становятся люди далеко за рамками правительства».
«Мы видим, как у лучших институтов и ученых Великобритании крадут или копируют их открытия; мы видим, что компании “вырубаются под корень” потерей конкурентного преимущества, за которое они так упорно боролись».
«Недружественные силы, если им предоставляется такая возможность, крадут или губят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций».
«Это масштабная кампания. И она влияет на всех нас. На нашу работу, на общественные службы и на будущее Соединенного Королевства».
Г-н Маккаллум предупреждает, что «последствия варьируются от разочарования и неудобств до потери средств к существованию и, в худшем случае, смерти».
Он объясняет, почему британский народ не застрахован от щупалец вражеской активности, и подчеркивает широко распространенные опасности шпионажа, разрушительных кибератак, дезинформации и вмешательства.
«Проще говоря, если вы работаете в высокотехнологичной компании, участвуете в передовых научных исследованиях или экспортируете на определенные рынки, вы будете интересны иностранным шпионам – больше, чем вы можете себе представить».
«Вам не нужно бояться; просто будьте бдительны».
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