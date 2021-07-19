По мнению MI5, к шпионам из России и Китая следует относиться как к террористам

BY HELENA SUTAN ON JULY 19, 2021

MI5 предупреждает, что к угрозе со стороны российских и китайских шпионов следует относиться как к терроризму.

За последние пять лет иностранные агенты пытались манипулировать 10 тысячами рядовых граждан. «Со временем мы должны обеспечить такую ​​же осведомленность общественности и устойчивость к угрозам со стороны других государств, как мы это делали на протяжении многих лет в отношении терроризма», – предупреждает сегодня генеральный директор MI5 Кен МакКаллум. «При малейшем шансе враждебные акторы украдут или погубят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций», – предупреждал он об иностранных шпионах.

По словам самого высокопоставленного шпиона Великобритании, посредством шпионажа, кибератак, фейковых новостей и вмешательства в политические процессы, враждебные государства преследуют не только правительства, государственные учреждения, но и отдельных лиц.

«Вы будете интересны им и гораздо больше, чем вы думаете», – сказал МакКаллум обращаясь к корпоративным руководителям, работающим на «определенных рынках», профессорам и исследователям

Иностранные агенты пытаются заманивать людей через социальные сети, такие как LinkedIn.

«Жертвами иностранного шпионажа в Соединенном Королевстве становятся люди далеко за рамками правительства».

«Мы видим, как у лучших институтов и ученых Великобритании крадут или копируют их открытия; мы видим, что компании “вырубаются под корень” потерей конкурентного преимущества, за которое они так упорно боролись».

«Недружественные силы, если им предоставляется такая ​​возможность, крадут или губят годы кропотливых исследований проведенных британцами или сделанных ими инвестиций».

«Это масштабная кампания. И она влияет на всех нас. На нашу работу, на общественные службы и на будущее Соединенного Королевства».

Г-н Маккаллум предупреждает, что «последствия варьируются от разочарования и неудобств до потери средств к существованию и, в худшем случае, смерти».

Он объясняет, почему британский народ не застрахован от щупалец вражеской активности, и подчеркивает широко распространенные опасности шпионажа, разрушительных кибератак, дезинформации и вмешательства.

«Проще говоря, если вы работаете в высокотехнологичной компании, участвуете в передовых научных исследованиях или экспортируете на определенные рынки, вы будете интересны иностранным шпионам – больше, чем вы можете себе представить».

«Вам не нужно бояться; просто будьте бдительны».