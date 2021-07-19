 

По мнению MI5, к шпионам из России и Китая следует относиться как к террористам

19.07.2021, 20:24, Разное
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BY HELENA SUTAN ON JULY 19, 2021 

MI5 предупреждает, что к угрозе со стороны российских и китайских шпионов следует относиться как к терроризму.

За последние пять лет иностранные агенты пытались манипулировать 10 тысячами рядовых граждан. «Со временем мы должны обеспечить такую ​​же осведомленность общественности и устойчивость к угрозам со стороны других государств, как мы это делали на протяжении многих лет в отношении терроризма», – предупреждает  сегодня генеральный директор MI5  Кен МакКаллум. «При малейшем шансе враждебные акторы украдут или погубят годы кропотливых исследований  проведенных  британцами или сделанных ими инвестиций», – предупреждал он  об иностранных шпионах.

По словам самого высокопоставленного шпиона Великобритании, посредством шпионажа, кибератак, фейковых новостей и вмешательства в политические процессы, враждебные государства преследуют не только правительства, государственные учреждения,  но и  отдельных  лиц.

«Вы будете интересны  им  и  гораздо больше, чем вы думаете», – сказал  МакКаллум  обращаясь к  корпоративным руководителям, работающим на «определенных рынках», профессорам и исследователям

Иностранные агенты пытаются заманивать  людей через социальные сети, такие как LinkedIn.

«Жертвами  иностранного  шпионажа в Соединенном Королевстве  становятся люди   далеко за рамками правительства».

«Мы видим, как у  лучших институтов  и ученых  Великобритании крадут или копируют их  открытия; мы видим, что компании “вырубаются под корень”   потерей конкурентного преимущества, за которое они так упорно боролись».

«Недружественные силы,  если им  предоставляется  такая ​​возможность, крадут или губят годы кропотливых исследований  проведенных  британцами или сделанных ими инвестиций».

«Это масштабная кампания. И она влияет на всех нас. На нашу работу, на общественные службы  и на  будущее Соединенного Королевства».

Г-н Маккаллум предупреждает, что «последствия варьируются от разочарования и неудобств до потери средств к существованию и, в худшем случае, смерти».

Он объясняет, почему британский народ не застрахован от щупалец вражеской  активности, и подчеркивает  широко распространенные опасности шпионажа, разрушительных кибератак, дезинформации и вмешательства.

«Проще говоря, если вы работаете в высокотехнологичной компании, участвуете в передовых научных исследованиях или экспортируете на определенные рынки, вы будете интересны иностранным шпионам – больше, чем вы можете себе представить».

«Вам не нужно бояться; просто будьте бдительны».



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