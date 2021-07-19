Мнение: Кровати не для секса



Кровати-антисекс, скоро в каждый дом!

Вот эту новость сейчас вовсю цитируют как этакий юмористический пример “новой нормальности” – предлагая, типа, нам всем над этим “по-доброму посмеяться”. Мол, ха-ха, японцы, дико озабоченные эпидемией коронавируса (что немудрено, у них там нация чуть не наполовину состоит из 80-90-летних, так как старики не умирают, а молодые – во многом из-за этого – плодиться не хотят) – так вот японцы придумали поставить в номера к спортсменам специальные кровати ИЗ КАРТОНА, которые, типа, будут ломаться и проваливаться от любых резких движений, и поэтому на них сексом заниматься не выйдет!

Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали антисекс-кровати. Об этом сообщает Explica. По информации источника, в комнатах спортсменов в Олимпийской деревне стоят кровати, которые рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Отмечается, что на них не следует прыгать и «праздновать». Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

С одной стороны – вроде да, типа Йумор. Ах эти японцы, вот такие у них причуды! С другой – какие японцы, если дизайн утвердил непосредственно Международный (!) Олимпийский Комитет? Это уже, получается, не японское, это МИРОВОЕ.

И вот тут от всей затеи начинает ощутимо приванивать. Да, той самой “новой нормальностью”. По сути, мы ведь имеем здесь ГРУБЕЙШЕЕ вмешательство в самые интимные личные дела человека – на тему как он спит и с кем он спит. Массовое вмешательство. И безальтернативное: это ведь Олимпийская деревня, из этой “гостиницы” нельзя будет переехать в другую, сказав “адью, мне не нравится ваш сервис”. Спортсменов со всего мира буквально ВЫНУЖДАЮТ спать в хрупкой кровати и намеренно делают секс для них ОПАСНЫМ, буквально – чреватым травмой, причем у обоих.

По мне – так это что-то совершенно беспрецедентное. По сути, перед нами акт абсолютно неприкрытой АГРЕССИИ “хозяев Олимпиады” (то есть прежде всего МОК) в отношении всех гостей. “А если вы тут будете позволять себе чуть-чуть лишнего физического контакта, мы вас будем чуть-чуть убивать”. Вот тебе и праздник “мира и дружбы”!

И ведь во всем этом есть глубинный смысл: давно понятно, что насаждаемая “новая нормальность” сексу враждебна изначально, что называется, “по умолчанию”. Секс, да еще, не дай бог, разнополый, новым нормальным ножом по сердцу – и по очевидной причине: от него “могут случиться дети” (с). А увеличение человеческого рода – это с некоторых пор табу, это не поощряется ни в каком виде.

Но вообще такие кровати, разумеется – неприкрытое хамство “хозяев” и плевок в лицо; также разумеется, что никто “из-за таких пустяков” прибыть на Олимпиаду не откажется. Нынешние люди, и ОСОБЕННО спортсмены, привыкли, что об них все кому не лень вытирают ноги – и уже, видимо, даже находят в этом даже некоторую приятность; лишь бы платили хорошо!

Но с кроватями все-таки японцы слишком поделикатничали, конечно. Надо было проще: ключи от комнат никому из приезжающих не давать, установить в номерах камеры, направленные строго на кровать. Чуть только какой спортсмен завел к себе какую “партнершу” – врубается “тревога”, в комнату врываются японские полицейские с дубинками, бабу за волосья из постели вытаскивают на мороз, эрегированного не вовремя спортсмена хорошенько потчуют дубинками, чтобы вообще о сексе забыл на ближайшие полгода.

Стесняться они скоро перестанут – всё к этому идет. “Именем ковида” и убивать можно – почему нет?