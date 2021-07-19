“Это просто мисс Крыжополь”. Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше

“Что вы знаете о весе? 68 кг. Я весила так в 22 года! Я считаю, что тут все на стиле – макияж, платье, вместе это просто мисс Крыжополь”, – подписала фото Приходько.

Вслед за старым фото она показала свое современное фото. “И 50 кг!” – подписала снимок певица.

“Вот сейчас посмотрела фотографии: там, где 50, там, где 68, – это ужас, конечно!” – призналась Приходько в ролике, который тоже выложила в Instagram Stories.

фотогалерея

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Скриншот: prykhodko_official / Instagram



Скриншот: prykhodko_official / Instagram



Скриншот: prykhodko_official / Instagram



Скриншот: prykhodko_official / Instagram

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

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