 

Минцифры проанализировало госреестры Украины и оценило риски злоупотребления ими

19.07.2021, 20:18, Новости дня
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В исследовании оценили эффективность работы реестров и наиболее распространенные коррупционные риски.

Было проанализировано 10 реестров, которые чаще всего используются украинцами, в частности госреестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных организаций, госреестр прав на недвижимое имущество, реестр актов гражданского состояния, земельный кадастр, демографический реестр.

В исследовании проанализировали коррупционные риски в работе реестров. В частности, выделили:

открытый доступ к реестрам. В некоторые реестры можно попасть через обычные логин и пароль, что создает риски несанкционированного доступа к данным реестра;
несовершенное законодательство. Распространена регистрация транспортных средств с помощью поддельных доверенностей или договоров комиссии;
отсутствие взаимодействия между реестрами. Один из примеров – выплаты мертвым душам.

Проведенный анализ и выявленные риски учтут специалисты, отметили в сообщении.

“Качественные данные в государственных реестрах – фундамент эффективной работы государства. Они позволяют предоставлять удобные, прозрачные и доступные сервисы для украинцев. Скоро Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №2110 об электронных реестрах. Он позволит избавиться от дублирования информации, сэкономить госбюджет, а люди смогут получать оперативный доступ к актуальной информации о себе, которая есть у государства”, – сказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Контекст:

Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект № 2110 “О публичных электронных реестрах”. “За” проголосовали 320 нардепов. В документе определяется система публичных электронных реестров, законодательные требования к таким реестрам, а также принципы их организации, функционирования и взаимодействия.

Систему публичных электронных реестров составят: базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр); коммунальные реестры; реестры саморегулируемых организаций; другие государственные реестры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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