 

“Центрэнерго” предупредила об угрозе подготовки к отопительному сезону

19.07.2021, 20:18, Новости дня
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В “Центрэнерго” заявили, что компания является единственным гарантированным потребителем угля государственных угледобывающих предприятий. Это накладывает значительные расходы по оплате за полученный уголь.

На украинском рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация, компания столкнулась с массовым отказом контрагентов по отбору электрической энергии, объяснили в “Центрэнерго”.  

“Состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2021 год”, – добавили в организации.

Кроме того, на нагрузку “Центрэнерго” влияет количество энергоблоков теплогенерации частного сектора, которые ремонтируют. Таких энергоблоков сейчас девять.

“В отличие от частных тепловых генераций, ЧАО “Центрэнерго” как генерация, 78% акций которой принадлежат государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт”, – сказано в сообщении.

Компания предупредила, что уменьшение поступления денег усложняет подготовку к отопительному сезону. Под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В компании уверяют, что принимают все возможные меры для безаварийной работы оборудования, проведения полных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями и обеспечения достаточных запасов угля на складах.

Контекст:

Нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко 15 января говорил, что знергоблоки тепловых электростанций “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, это могло вызвать веерные отключения электроэнергии.

“Укрэнерго” 18 января предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

Украина просила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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