“Наши народы заслуживают европейской перспективы”. Зеленский в Грузии провел встречу с главой Евросовета

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку в проведении первой встречи в формате “ЕС + Ассоциированное трио” (Украина, Грузия, Молдова) на высшем уровне и готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с ЕС.

“Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейской перспективы, учитывая, в частности, то, что объем обязательств наших трех государств по соглашениям об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран – кандидатов на членство в ЕС”, – сказал Зеленский.

Он обсудил с главой Евросовета подготовку саммита “Украина – Европейский Союз”, который состоится в октябре 2021 года.

Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития сотрудничества между государствами “Ассоциированного трио” и ЕС.. В частности, совместные инфраструктурные проекты, взаимодействие в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

Контекст:

19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции и дал старт деятельности формата “Ассоциированного трио” Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Зеленский выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии.

“Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше”, – сказал он.

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