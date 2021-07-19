В Минздраве предложили отправлять на самоизоляцию всех невакцинированных, приехавших в Украину

“Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма “Дельта”, – говорится в сообщении.

По словам Ляшко, 14-дневная самоизоляция предлагается для всех невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину. Досрочно ее можно завершить, если после семи дней самоизоляции человек покажет отрицательный ПЦР-тест.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции, заключили в ОП.

Контекст:

Ляшко говорил, что в Украине впервые за несколько месяцев увеличился уровень заболеваемости COVID-19. По его словам, Украина готовится к распространению штамма “Дельта”. Так, на пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ “даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа”.

За прошедшие сутки, 18 июля, в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. Всего по стране подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии).

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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