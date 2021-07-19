Анонсирован выход флагманского смартфона Honor Magic 3 Pro

Как стало известно из достоверных источников, недавно получившая независимость компания Honor 12 августа официально представит новую флагманскую модель смартфона Magic 3 Pro. Однако еще задолго до данного мероприятия анонсированы некоторые технические характеристики электронного устройства.

В частности, в сети опубликована информация о том, что конструкция смартфона будет построена на платформе Snapdragon 888 Plus, а это само по себе соответствует идее создания флагманского мобильного устройства.

Кроме того, источники сообщают, что в новом смартфоне будет установлен экран размером 6,76 дюйма, который займет всю площадь фронтальной панели. Выбор версий ограничится, скорее всего, вариантами оперативной памяти на 12 и 16 Гб, а объем основного накопителя составит 256 или 512 Гб.