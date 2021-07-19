Ученые: Дым от лесных пожаров повышает вероятность заражения COVID-19

Американские ученые, представляющие Центр геномной медицины при DRI (Институт исследования пустынь), обеспокоены по поводу лесных пожаров. Они считают, что дым от них повышает вероятность заражения людей COVID-19.

Представители исследовательской группы проанализировали взаимосвязь между PM 2,5 (мелкие твердые частицы) из дыма и информацией о положительных тестах на SARS-CoV-2. Изучение данного вопроса проводилось в штате Невада в Рино. Оказалось, что PM 2,5 приводили к увеличению случаев заболевания COVID-19 на 17,7%. Выбросы от лесных пожаров зафиксировали в период сильного задымления в период 16 августа – 10 октября прошлого года.

По словам доктора Дэниела Кайзера, дым от пожаров в лесах значительно повышает восприимчивость организма к вирусу SARS-CoV-2. Когда происходили масштабные природные бедствия в Калифорнии, резко выросло число заражений COVID-19.

Источник: www.medikforum.ru