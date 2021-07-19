 

Ксения Собчак показала фотографию с отдыха с сыном в Сен-Тропе

19.07.2021, 20:14, Разное
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Журналистка Ксения Собчак проводит свой отпуск на европейских курортах. Недавно она показала в микроблоге Instagram фотографию с 4-летним сыном, сделанную в Сен-Тропе.
На снимке супруга Константина Богомолова позировала в длинном платье с цветами и в шляпе, а Платон – в коричневых шортах. Ксения Собчак отметила, что на французском курорте очень мало людей. При этом, она почти не встречала туристов из РФ. Как написала журналистка, «французская бюрократия добилась сокращения потока приезжих, но кто захотел – все равно добрался».

Ранее Ксения Собчак рассказывала фолловерам о своем отдыхе с сыном в Италии. Она вспомнила, что в молодости не любила курорт Форте-деи-Марии. Когда ей было 20 лет, она путешествовала на яхте и этот город показался ей «местом для жен миллиардеров на выселках». Знаменитость подумала, что именно сюда богатые мужья отправляют своих супруг с детьми на летний каникулы. Только когда Ксения Собчак вернулась на итальянский курорт с ребенком, она изменила свое мнение. Телеведущая сравнила его с «деревней», которая привлекает своим спокойным и размеренным течением жизни. Это идеальное место, чтобы отдыхать с семьей и детьми.



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