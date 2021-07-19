 

Ольга Кузьмина раскрыла секрет своей победы в шоу «Ледниковый период»

19.07.2021, 20:14, Разное
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В одном из интервью Ольга Кузьмина призналась, что участие в шоу «Ледниковый период» далось ей очень тяжело. Актриса раскрыла секрет своей победы в проекте и поделилась впечатлениями по поводу различных препятствий и проблем.
По словам Ольги Кузьминой, она так увлеклась процессом, что забыла обо всем на свете. Ее партнером был фигурист Александр Энберт. В тот период жизни для нее не существовало ничего, кроме «Ледникового периода». В смартфоне актрисы ситкомов были видео различных поддержек, референсов и движений. Она тщательно продумывала образы для каждого выступления на льду. В какой-то момент Ольге Кузьминой показалось, что она «сошла с ума на этой почве». Тренировкам звезда «Кухни» уделяла почти все свое свободное время.

Артистка рада тому, что Илья Авербух пригласил ее в проект. Также она вспомнила, как во время репетиции сломала ребро. Однако прерывать тренировочный процесс Ольга Кузьмина не стала. Она сама настояла, чтобы в программе были более сложные элементы, поэтому часто падала. Такое рвение знаменитости принесло им с Александром Энбертом победу в «Ледниковом периоде».



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