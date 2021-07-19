Суд постановил разрезать пополам картины из коллекции Евгения Петросяна

Спустя три года разбирательств суд поставил точку в бракоразводном процессе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко – всё их совместное имущество было решено разделить строго поровну. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Так, в пяти квартирах, принадлежащих бывшим супругам, будут проведены демаркационные линии строго посередине каждой комнаты, разграничивающие доли собственности. Суд особо отметил, что собственники не должны препятствовать перемещению друг друга в случаях, когда попасть со своей половины одной комнаты на свою половину другой комнаты невозможно без пересечения границы.

Кроме того, суд постановил разрезать ровно пополам каждую из 54 картин экс-четы, суммарная стоимость которых превышает миллиард рублей. Коллекцию из тысячи старинных книг также ожидает судьба картин – каждому из участников процесса достанется ровно половина страниц каждой из них. С автомобилями судья был не столь категоричен, и разрешил перед разделом разобрать их на запчасти.

Адвокаты обеих сторон уже заявили, что поскольку решение окончательное, то обжаловать его они не смогут, однако готовят новые иски с требованием конкретизировать, какая именно половина картины, книги или какая запчасть автомобиля должна достаться каждой из сторон, поскольку, по их мнению, стоимость долей в каждом отдельном случае может существенно различаться.

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