 

“Скотный двор”: политолог Березовец сравнил политику Зеленского с антиутопией

19.07.2021, 20:08, Разное
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“Мир – это война, свобода – это рабство”. По мнению киевского политолога Тараса Березовца, эта знаменитая цитата британского писателя Джорджа Оруэлла из романа-антиутопии “1984” как нельзя кстати характеризует новую медийную политику президента Украины Владимира Зеленского.

Дело в том, что в Незалежной запустили новое политическое ток-шоу, посвященное борьбе с олигархами. Название весьма пафосное – “Великая деолигархизация”. Ведущей программы стала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Однако, вся ирония этой истории в этом, что так называя борьба с олигархами будет вестись на телеканале, собственником которого является один из богатейших людей не только Украины, но и всего мира – миллиардер Ринат Ахметов.

“Программа на канале главного олигарха доносит до зрителя несколько очень простых месседжей в стиле Оруэлла, “Скотный двор”. Идет полное оскотинивание зрителей”, – заявил Березовец.

Эксперт отметил, что в программе обеляют президента “ясно солнышко” Зеленского, который якобы не имеет связей с олигархами и не замешан в порочных историях. Зрителям рассказывают, что глава Незалежной занимается политикой деолигархизации страны, причем, вполне успешно.

Березовец подчеркнул, что Ахметов и Коломойский преподносятся украинцам как бизнесмены, а не олигархи. Наконец, по словам политолога, ведущие настаивают на том, что, если на Украине происходит что-то плохое, то виноваты в этом “бояре”, а не президент Зеленский.



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