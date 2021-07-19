Мнение: В синагогу Севастополя будут пускать только вакцинированных

Ломающие новости из Севастополя. В городскую синагогу будут пускать только со справкой о вакцинации.

Севастопольская синагога закрыла свои двери для прихожан без сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Мы просто очень переживаем, чтобы от нас не получилась беда и чтоб ни один человек не заболел или, не дай бог, не умер. Мы очень боимся. Сегодня в России, слава богу, есть хорошая вакцина, и я показал пример всем», — заявил раввин молельного дома Биньямин Вольф.

Он подчеркнул, что речь не идет о дискриминации: людей заранее предупредили и дали им время, чтобы привиться от COVID-19 или сделать ПЦР-тест.

«Мы хотим жить, мы не хотим умирать. Когда идем к богу молиться, мы идем просить благословение, а не для того, чтобы заразить себя или кого-то другого», — объяснил нововведение Вольф.

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/19/n_16266332.shtml – цинк

Чем же ответят иудеи-антипрививочники?!

К 19 июля в городе сделали прививки 109 000 человек при плановой цифре в 250 000.

Между тем, в последние дни в городе стабильно больше 100 заболевших в сутки.

Официальной обязательной вакцинации в городе нет.

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