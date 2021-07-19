Мнение: Сами виноваты

Зюганов заявил, что народ сам виноват в повышении пенсионного возраста. Нужно было выходить на протесты. Не вышли – виноваты сами.

Зачем тогда нужна псевдолегальная "оппозиция", Зюганов не конкретизировал. Видимо, для того, чтобы грести из бюджета и рассказывать, какой ей плохой народишко достался. Впрочем, оппозиция в российском изложении – это чистой воды оксюморон. Мало того, что Россия – обычная азиатская деспотия, так еще и деспотия криминальная. Сложно представить, чтобы в наркокартеле кто-то оппонировал Большому Дону.

КПРФ идет прямой дорогой к повторению судьбы такой же сервильной и проституицированной компартии Украины. При смене режима она мгновенно исчезнет и рассеется как дым – в нынешнем виде "коммунисты" могут существовать только в виде придатка существующей антинародной системы подавления и угнетения. Обычные коллаборационисты на подхвате. При крахе режима сам факт принадлежности к легальной политической структуре вне зависимости от ее названия и позиционирования будет служить отягчающим фактором. И это стоит учитывать всем (даже рядовым) членам этих структур. Про нерядовых речи нет – эти будут отстаивать режим до последнего, без него они превращаются в ничто.

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