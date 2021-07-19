Мнение: Жириновский о посадках, мошенники против вакцинации и отказ в работе без прививки

1. Вопрос вакцинации приобретает всё большее политическое значение в преддверии думских выборов в России. Представители левых партий потакают антипрививочникам, замедляя и саботируя проведение массовой вакцинации. Представители партий с другого конца политспектра, напротив, пытаются заработать предвыборные очки, обещая жёстко прищучить тех, кто не привился:

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/17/n_16259750.shtml

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении тех, кто не желает делать прививку от коронавируса.

Он отметил, что законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

«Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский настоятельно рекомендовал вакцинироваться — он считает, что всем россиянам рано или поздно придется сделать прививки, «иначе будете заражаться и умирать».

Что же, другого от Владимира Вольфовича никто и не ожидал.

ЛДПР последовательно отстаивает интересы своих избирателей. А вот та часть коммунистов и социалистов, которая встала на сторону антиваксеров, по факту работает над физическим сокращением своего электората.

Казалось бы, проигрышная стратегия. Однако посмотрите на западное ЛГБТ: эта категория избирателей размножается не привычным нам способом, а при помощи назойливой пропаганды. Метод работает, процент ЛГБТ на Западе с каждым годом растёт.

2. Вездесущие финансовые жулики также постарались внести свою лепту в саботаж вакцинации:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/vac/

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет им красть деньги с карт россиян, предлагая бонусы за вакцинацию, пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ. Злоумышленники пишут в социальных сетях, что вакцинированным клиентам банка полагаются выплаты в пять тысяч рублей.

«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления», — сказал начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Если человек переходит по ссылке в объявлении с обещанием денег за прививку, то попадает на страницу, где предлагается ввести свои данные и номер карты. Этот способ позволяет злоумышленникам получить доступ к средствам жертв, объяснил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

Мошенники поступили довольно-таки разумно: их типичная целевая аудитория и те люди, которые согласны прививаться исключительно за бонусы (а не для защиты своей жизни и здоровья) – это в значительной степени пересекающиеся множества.

3. Число принципиальных антипрививочников в России оказалось не так уж и велико. Большинство не стало жертвовать карьерой из-за боязни уколов и вакцин:

https://lenta.ru/news/2021/07/13/otkaz_vakcinacia/

Каждому девятому россиянину отказали в работе из-за отсутствия прививки против коронавируса, такую долю называет опрос сервиса SuperJob, передает РБК.

В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60 процентов сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15 процентов жителей, в Санкт-Петербурге 9 процентов. Отсутствие прививки не повлияло на 73 процента граждан, 16 процентов затруднились с ответом.

Наибольшая доля тех, кто получил отказ в работе из-за прививки, встречается среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых групп проблемы при трудоустройстве назвали 10 процентов.

В Москве компании, обязанные вакцинировать персонал, в 20 процентах случаев увольняли людей из-за нежелания прививаться от COVID-19. Чаще всего эта ситуация встречалась в сфере услуг и торговле. Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, показал, что в 20% организаций уже были случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг.