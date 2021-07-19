Похорошела? – Личное мнение
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33-летняя певица Адель — женщина голосистая. Уже лет 15 поёт и поёт, знаете ли, хорошо.
Вчера СМИ показали какую-то красивую женщину, заявив, что это она. Посмотрите:
Фото: Соцсети
Сначала я удивилась — на фото справа какая-то другая женщина.
Молодая. Красивая. Причиной преображения, как подозревают, стал развод.
Развелась. Сбросила вес. Превратилась из голосистой певицы в красивую женщину. Нашла нового мужика:
Фото: Соцсети
Не буду в сотый раз повторять, как уродует лишний вес. Как маскирует хорошие внешние данные. Сами видите.
Гораздо важнее другое — после развода многие, как правило, сидят и мотают на кулак сопельки. Мне 30, у меня — прицеп (у Адель, кстати, тоже ребёнок). Жизнь кончена, я жирная, впереди светит только случайный секс, если напоить менеджера из соседнего отдела — оладуха.
А можно прекратить заедать стресс холодильником. Сбалансировать питание, заняться спортом и привести себя за год в красивого человека.
Развод — это, конечно, печалька, но всё зависит от вашей решимости. От вашего отношения к проблеме — есть она вообще или нет?
Адель была талантливой и обеспеченной женщиной. Но жирной и некрасивой, что, согласитесь, портит любую радость. А теперь ко всем своим достоинствам она добавила и хорошую внешность.
Молодец, Адель. Чего не скажешь о большинстве из вас. Но это — ваш добровольный выбор, правда ведь, мои поросятки?
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Источник: Лена Миро
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