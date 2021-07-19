 

Путин: Экономика РФ восстановилась почти на докризисный уровень

19.07.2021, 19:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие.

«Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять».

«В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей РФ сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой».



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