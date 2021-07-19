Ветераны МВД предположили назначение подземной тюрьмы под Петербургом

Подземная тюрьма с крематорием в Петербурге, скорее всего, использовалась либо для для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные ветераны МВД.

В Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий.

«Был период, когда и в правительстве, и в силовых структурах шли разговоры о разрешении частных колоний, следственных изоляторов, частных тюрем. Но потом эта тема была закрыта, государство идею не поддержало. Тем не менее, я полагаю, что место это могло быть построено как раз с расчетом на нововведение, которое и не произошло», – полагает полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов.

Однако генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов сомневается, что такое дорогостоящее сооружение стали бы возводить заранее. По его мнению, бункер – дело рук профессионала, человека, который очень хорошо знает, как выглядят настоящие тюрьмы изнутри, знающего их порядок и устройство, поскольку все спроектировано абсолютно профессионально и качественно. Во многом данное сооружение даже копирует реальное место лишения свободы.

«Тайные тюрьмы или места для насильственного содержания людей – вещь не новая. Они неоднократно встречались в нашей криминальной истории, их создавали различные криминальные группировки, в том числе на территории республик Северного Кавказа. В других странах такая практика тоже отмечается. В США, Мексике и других странах тоже периодически находят подобного рода объекты в каких-то частных домах или на предприятиях, которые используются для незаконного удержания людей», – говорит собеседник.

Он обращает внимание на то, что данное в подземное сооружение вложено очень много денег. По данным издания 47news.ru – около полмиллиона долларов. Из этого эксперт сделал вывод, что подземная тюрьма явно построена для постоянной эксплуатации.

«Скорее всего, это было построено либо для долгого задержания каких-то людей, либо для проведения каких-то обманных мероприятий. То есть человеку могли устроить якобы реальное задержание, а затем проводить соответствующие работы по вымогательству и еще чего-нибудь. Скорее всего, это место создавалось для этого, но это только догадки», – рассуждает Ворожцов.

Также он предположил, что данное место могло быть построено в качестве реабилитационного центра для имеющих наркотическую зависимость. «Бывали истории, когда родители в подобные места сдавали своих детей-наркоманов, их запирали в камеры, там у них проходила ломка, этот ужасный период, а потом шла реабилитация. Такое тоже может быть», – заключил ветеран МВД.

Позже стало известно, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход землей, а следственные действия на настоящий момент на участке уже закончились.