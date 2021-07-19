 

В ДНР создали оборонную госкорпорацию

19.07.2021, 19:50, Новости дня
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В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина.

Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами.

На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. 



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