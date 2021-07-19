Мнение: О крайне познавательном диалоге с либералом
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Помогает понять умом и Россию, и отечественную интеллигенцию, и доморощенный, квасной #либерализм.
А вот, кстати, да… Если есть «квасной патриотизм», к примеру, то почему же и либерализм российского разлива не может быть квасным?
Так вот, собственно, диалог…
– Зачем Вы –
милейший, порядочный, –
в крамольные влезли дела?
Любовь к либеральненьким фразочкам
до глупостей вас довела.
Накладно в политику впутываться.
Сожрут при режиме любом,
Схарчат, как заблагорассудится.
– Подавятся всё же потом.
– А есть ведь стратегия тонкая.
Порою разумнее – вспять.
Прославлен бывает потомками
лишь тот,
кто умел отступать.
Бессмысленна удаль строптивая.
– Но часто,
когда мы хитрим,
красивое имя «стратегия»
для трусости лишь псевдоним.
– Вам протестовать не наскучило?
– Немножко.
– Совсем надоест.
Не стоит судьбины измученной
любой социальный протест.
Не рухнет стена,
если крикнете.
– Шатнется –
довольно того.
Протест социальный –
открытие
себя
для себя самого.
А этот прогресс понемножечку
такой же, простите, смешной,
как йодом намазывать ножечки
кровати,
где стонет больной.
– Да где ж Вы живёте,
где варитесь?
Забыли, наверное,
где!
В России –
о братстве и равенстве?!
Попросит сама о кнуте!
Цензура размякнет хоть чуточку –
что будет печататься?
Мат?
Распустим полицию?
Чудненько!
Витрины в момент разгромят.
И стукнет Вас,
крикнув озлобленно, –
очки да и шляпа не те! –
Ваш брат угнетённый…
оглоблею,
как символом Fraternité.
Все это –
холодный мой Ratio,
плоды размышлений,
увы!
Но в будущем нашем,
прекраснейшем,
скажите,
что видите Вы?
– Я вижу Россию особенной –
Россию без власти кнута,
без власти разбойно-оглобельной:
мне чужды и эта и та.
Но будет в ней власть не ублюдочная,
а нации лучшая часть.
– Наив…
Ни сегодня, ни в будущем
не может народной быть власть.
Народ – это быдло,
орясины,
и если порою народ
ярмом недовольно потряхивает,
то вовсе не в жажде свобод.
Ему бы –
корма образцовые,
ему бы –
почище хлева…
Свобода нужна образованному,
неграмотному – жратва.
Зачем ему ваши воззвания?
– Борьба за свободу – сама
великое образование.
– А может, лишь смена ярма?!
– Конечно, немножко мы варвары,
конечно, немножко зверьё.
Пусть мы из истории вырваны,
но сами ворвемся в неё.
Наследники Пушкина,
Герцена,
мы – завязь.
Мы вырастим плод.
Понятие интеллигенция
сольется с понятьем народ,
и станет Россия
свободною,
вернётся в Европу она…
«Свидание
ваше окончено», –
тут голос казённый сказал.
И за спину
руки
покорненько,
привычно сложил либерал…
Оригинал этого стихотворения, посвящённого русскому учёному общественному деятелю Петру Лесгафту (1837-1909), которого за поддержку студенческих протестов уволили из университета, записал в 1970 году советский поэт Евгений Евтушенко (1932-2017). Который, как мог, влез в шкуру дореволюционной российской интеллигенции.
А получилось в итоге свежо.
Ничего в России не меняется?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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