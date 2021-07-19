Мнение: О крайне познавательном диалоге с либералом

Помогает понять умом и Россию, и отечественную интеллигенцию, и доморощенный, квасной #либерализм.

А вот, кстати, да… Если есть «квасной патриотизм», к примеру, то почему же и либерализм российского разлива не может быть квасным?

Так вот, собственно, диалог…

– Зачем Вы –

милейший, порядочный, –

в крамольные влезли дела?

Любовь к либеральненьким фразочкам

до глупостей вас довела.

Накладно в политику впутываться.

Сожрут при режиме любом,

Схарчат, как заблагорассудится.

– Подавятся всё же потом.

– А есть ведь стратегия тонкая.

Порою разумнее – вспять.

Прославлен бывает потомками

лишь тот,

кто умел отступать.

Бессмысленна удаль строптивая.

– Но часто,

когда мы хитрим,

красивое имя «стратегия»

для трусости лишь псевдоним.

– Вам протестовать не наскучило?

– Немножко.

– Совсем надоест.

Не стоит судьбины измученной

любой социальный протест.

Не рухнет стена,

если крикнете.

– Шатнется –

довольно того.

Протест социальный –

открытие

себя

для себя самого.

А этот прогресс понемножечку

такой же, простите, смешной,

как йодом намазывать ножечки

кровати,

где стонет больной.

– Да где ж Вы живёте,

где варитесь?

Забыли, наверное,

где!

В России –

о братстве и равенстве?!

Попросит сама о кнуте!

Цензура размякнет хоть чуточку –

что будет печататься?

Мат?

Распустим полицию?

Чудненько!

Витрины в момент разгромят.

И стукнет Вас,

крикнув озлобленно, –

очки да и шляпа не те! –

Ваш брат угнетённый…

оглоблею,

как символом Fraternité.

Все это –

холодный мой Ratio,

плоды размышлений,

увы!

Но в будущем нашем,

прекраснейшем,

скажите,

что видите Вы?

– Я вижу Россию особенной –

Россию без власти кнута,

без власти разбойно-оглобельной:

мне чужды и эта и та.

Но будет в ней власть не ублюдочная,

а нации лучшая часть.

– Наив…

Ни сегодня, ни в будущем

не может народной быть власть.

Народ – это быдло,

орясины,

и если порою народ

ярмом недовольно потряхивает,

то вовсе не в жажде свобод.

Ему бы –

корма образцовые,

ему бы –

почище хлева…

Свобода нужна образованному,

неграмотному – жратва.

Зачем ему ваши воззвания?

– Борьба за свободу – сама

великое образование.

– А может, лишь смена ярма?!

– Конечно, немножко мы варвары,

конечно, немножко зверьё.

Пусть мы из истории вырваны,

но сами ворвемся в неё.

Наследники Пушкина,

Герцена,

мы – завязь.

Мы вырастим плод.

Понятие интеллигенция

сольется с понятьем народ,

и станет Россия

свободною,

вернётся в Европу она…

«Свидание

ваше окончено», –

тут голос казённый сказал.

И за спину

руки

покорненько,

привычно сложил либерал…

Оригинал этого стихотворения, посвящённого русскому учёному общественному деятелю Петру Лесгафту (1837-1909), которого за поддержку студенческих протестов уволили из университета, записал в 1970 году советский поэт Евгений Евтушенко (1932-2017). Который, как мог, влез в шкуру дореволюционной российской интеллигенции.

А получилось в итоге свежо.

Ничего в России не меняется?

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