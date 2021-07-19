Мнение: Гайдзины без чести и совести. Олимпиада в Токио для зеков

Хороший комментарий к предыдущему посту про японскую Олимпиаду:

“Там такого много.

Вот почитайте, журналисты спортс.ру пишут о прочих мерах на олимпиаде:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2944990.html

– выход из здания аэропорта занимает 5 часов (это при 12 прилетевших), проверяли 10 документов, тесты и т.д.

– если в этой 5-часовой очереди с вами был “положительный” — всех в изолятор и депортация

– если на родине тест сдавал “не такой”, будешь пересдавать за 300 евро

– отель запрещено покидать, слежка по GPS

– хотя некоторым есть “послабление”, можно выйти на 15 минут (!), контроль по камерам, также живой охранник записывает

– завтрак в отеле просовывают под дверь

– передвижение только раздельно, даже для живущих в одном номере

– маску снимать запрещено, следят по камерам

– 2 обязательных приложения для отслеживания состояния и отслеживания контактов

– сдача тестов каждые несколько дней

– контакты со спортсменами не более 90 секунд

– чуть что не то сделал — в изолятор и депортация

и т.д.

Но это ладно. Главное, всё это у юных журналистов вызывает щенячий ВОСТОРГ!

“Японцы молодцы! В условиях ЧС они СМОГЛИ организовать” и т.д.

Да, именно “восторг” и потрясает больше всего. Ведь по всем СМИ весь этот год идет дружный японский СТОН – не надо нам этой вашей Олимпиады, ну ее к черту, заберите ее от нас. По их же собственных опросам населения – свыше 70% (по некоторым – и все 90%) населения хотят, чтобы Олимпиады в Токио НЕ БЫЛО. Настолько велик у них страх перед ковидом, на который к тому ж накладывается извечная японская неприязнь к иностранцам вообще!

И вот они ввели в Олимпийской деревне такие вот правила – от которых волосы на голове дыбом. Типа ты не имеешь права снять маску даже в своем номере – потому что за тобой следят ПО КАМЕРАМ! Запрет на то, чтобы покидать отель! Попросту говоря – к приехавшим относятся в точности как к зекам, и даже хуже – все-таки в тюрьмах не заставляют всех ходить в масках. А так – даже завтраки просовывают под дверь (странно, что не просовывают в специальное окошко в двери – аналогия была бы полной).

Для чего японцы ведут себя до такой степени ОСКОРБИТЕЛЬНО? Причина очевидна: они в душе НАДЕЮТСЯ, что проклятые гайдзины все обидятся на столь неприкрытое хамство, дружно откажутся и уедут, таким образом Олимпиада как бы отменится сама собой…

Но не тут-то было. Современного западного (да и вообще человека) оскорбить не так-то просто. Семь потов сойдет – а ему всё как с гуся вода. Чувство гордости просто атрофировано – не аристократы, чай. Потребовали бы японцы, чтобы все “спортсмены” и тренеры 24 часа в сутки носили анальные пробки – ответом был бы всё тот же ВОСТОРГ. “Какая трогательная забота о нас!” – написали бы не сговариваясь журналисты CNN, Таймс и Спортс.ру.

Что печально – и к продвинутым представителям русской прессы сие тоже относится. Делать можно со всеми что угодно – главное, объяснить это ЗАБОТОЙ. И дело в шляпе.

И Олимпиаду, стало быть, придется проводить. Как тут не сделать себе харакири?