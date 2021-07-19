Гройсман: Быть близкими с коммунистическим Китаем политически – опасно для Украины. С ним нужно сотрудничать только экономически

Моя позиция по заявлениям представителей власти об изменении внешнего вектора развития страны.

Экономическое процветание нашей страны имеет решающее значение для ограничения российской агрессии и улучшения качества жизни каждого украинца. Торговля и международные инвестиции в Украину – ключевой элемент достижения этого экономического процветания, а Китай является критически важным партнером в этой сфере, поэтому я призываю продолжать взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

Но мы должны действовать осторожно по вопросам политического сотрудничества. У меня вызывает беспокойство то, что украинская власть работает без полного понимания или с вопиющим игнорированием потенциальной опасности быть политически слишком близкими к коммунистическому Китаю. Китай – не демократия и является стратегическим партнером России. Китай заявил, что будет поддерживать Путина и его борьбу с прозападными странами. Коммунистический Китай имеет свои стратегические интересы, которые не совпадают со стратегическими интересами Украины.

Я был очень обеспокоен переговорами между нашей властью и Китаем о 10 годах стратегического партнерства Украины и Китая – договоренности, достигнутой во времена Януковича. Она имела положения, в частности, о предоставлении Украиной Китаю части крымской земли. Это не то соглашение, годовщину которого мы должны праздновать. Оно подрывает территориальную целостность Украины и больше соответствует долгосрочным целям Востока, чем Запада.

Я призываю нашу власть действовать в рамках национальных интересов Украины:

публично заявить, что власть не поддерживает Коммунистическую партию Китая, ведь Украина больше всего из всех стран пострадала от тоталитарного коммунистического режима;

обратиться к Китаю с призывом публично засвидетельствовать, что он будет поддерживать Украину, если Россия осуществит любые дополнительные военные действия против Украины;

обратиться к Китаю с призывом публично засвидетельствовать, что Крым является частью Украины;

установить очень жесткие ограничения на инвестиции Китая в инфраструктуру Украины;

установить очень жесткие лимиты и правила на кредиты и кредитные гарантии из Китая;

ограничить продажу любой украинской земли Китаю и иностранцам;

ограничить контроль со стороны Китая над добычей стратегических полезных ископаемых Украины.

Только тогда, когда Китай и нынешняя украинская власть сделают эти шаги, можно достичь настоящего экономического партнерства между Украиной и Китаем. Украина является демократической страной, и мы должны соответствовать этому статусу. Мы должны принимать решения и действовать в соответствии с нашими национальными интересами. Поэтому мы не можем позволить себе поддерживать страны, действия которых противоречат ценностям свободных и демократических государств.

Источник: Volodymyr Groysman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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