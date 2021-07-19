 

Разумков созвал на 20 июля внеочередное заседание Рады по просьбе Зеленского

19.07.2021, 19:24, Новости дня
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Заседание просил провести президент Украины Владимир Зеленский.

Депутаты рассмотрят 10 проектов постановлений об отмене решений Рады о принятии законов по реформе судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации “Укроборонпрома” (№3822).

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4055779597874032

Депутаты рассмотрят 10 проектов постановлений об отмене решений Рады о принятии законопроектов по реформе судопроизводства и трансформации “Укроборонпрома”.

Постановления касаются законопроектов № 3711-д о предоставлении международным организациям решающего голоса при отборе кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей, № 5068 о создании этического совета и службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (ВСП), № 5069 о введении штрафа за неисполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Отмена решений Рады коснется и законопроекта № 3822 о реорганизации “Укроборонпрома”.

Разумков поручил провести это заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку. Спикер Рады находится в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам, сообщила “Украинская правда”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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