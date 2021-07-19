Шмыгаль предложил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в аэропортах

“Нужно развернуть прививочные пункты в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы привить всех желающих”, – сказал глава Кабмина.

На совещании отметили, что в Украине растет количество людей, вакцинированных от COVID-19 в течение недели. За прошлую неделю было сделано 609 тыс. прививок, а неделей ранее – 560 тыс.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививку сделали более 4 млн человек, полностью вакцинировались 1,43 млн украинцев.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

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