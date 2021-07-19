Мокрик: Расследование ГБР по делу Тупицкого – это дикий стыд. Банковая стала офисом юридического креатива

Извините, но это – просто жопа.

В то самое время, когда за вагоном предметных, подкрепленных материалами заявлений о преступлениях наши правоохранительные органы наглухо морозятся открывать уголовные производства – ГБР быстренько начинает расследование по какому-то заявлению, что Верховный Суд злоупотребил властью, когда отменил указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Потому что этого требует ст. 214 УПК – начать уголовное производство.

А как же, да, требует. Только когда тому же ГБР не хочется открывать производство, то они плевали на ст. 214 УПК. Они заявления о преступлении рассматривают, как обращения граждан.

А здесь, когда надо срезонировать с истерикой Банковой из-за решения Верховного Суда по Тупицкому – под козырек и поехали. Уже даже проводить следственные действия начали. Боже-боже, какая трешнятина.

Да, Верховный Суд признал незаконной практику Зеленского увольнять людей, отменяя старые указы о назначении. И это – не первый раз суд занимает такую позицию. Пару месяцев назад Верховный Суд точно так же признал незаконным “увольнение” таким же образом Зеленским члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.

Потому что это совершенно очевидное решение по такой, кхм, процедуре. Правда, в случае с Горковенко у Офиса президента почему-то истерика не началась. А здесь, в случае с Тупицким – уже началась. Ведь это Тупицкий.

Хотя как только Зеленский эту моду себе ввел, юристы кричали: это – незаконно, нельзя так просто отменить одноразовый акт индивидуального действия, которое уже состоялось.

В Офисе президента делали лицо кирпичом, что все правильно. Пофиг, что там говорят юристы. Банковая – это же офис юридического креатива, уже не впервые.

А теперь вот началась истерика, к которой решили привлечь еще и ГБР.

Какой дикий стыд.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

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